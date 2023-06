Diretoria de Assistência Especializada da Fundação Leão XIII visitou o Centro Dia Synval Santos para conhecer a experiência e os serviços do espaço

Mais uma vez o atendimento disponibilizado no Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares – o Centro Dia Synval Santos –, em Volta Redonda, vem sendo reconhecido. Dessa vez o equipamento foi visitado por membros da Fundação Leão XIII, por meio da Diretoria de Assistência Especializada (DAE), nesta segunda-feira, dia 19. A visita contou com a presença da diretora da DAE, Ana Sílvia Vasconcelos, e as assessoras técnicas e assistentes sociais, Patrícia Baptista e Fabiana Oliveira.

O objetivo foi conhecer a experiência exitosa da execução dos serviços de Centros Dia, especialmente o Synval Santos – o primeiro centro público de atendimento a pessoas com Alzheimer da América Latina –, realizando um trabalho modelo de cuidado a idosos com a doença.

A diretora da DAE, Ana Sílvia Vasconcelos, ressalta que o objetivo foi trocar conhecimentos acerca desses serviços, tão necessários e essenciais para o público da pessoa idosa, especialmente aqueles destinados aos mais vulneráveis.

“A Fundação Leão XIII, a partir de sua experiência no atendimento a idosos em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), acredita que essa troca é fundamental, não somente para reafirmar o compromisso de um atendimento qualificado para essa população, mas de atuar em conjunto com a rede, visando a ampliação, o fortalecimento e a melhoria dos serviços para a população idosa do estado do Rio de Janeiro”, disse a diretora.

Segundo a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, esse intercâmbio representa o respeito e reconhecimento do trabalho executado em Volta Redonda. “É gratificante saber que o serviço que disponibilizamos para a nossa população é reconhecido por outras prefeituras. Temos uma rede de assistência completa, com excelentes profissionais, e isso nos torna referência. Só tenho a agradecer ao prefeito Neto pelo apoio e por investir para melhorar a vida dos volta-redondenses. Nosso objetivo é manter com excelência o que já temos e continuar avançando a cada dia mais”, disse a secretária.

A coordenadora do Centro Dia Synval Santos, Danielle da Silva Freire, destaca que o interesse de outras cidades e entidades em conhecerem o trabalho desenvolvido em Volta Redonda é o resultado da política pública implantada no município.

“A preocupação e o investimento do Poder Público em disponibilizar serviços de referência e qualificados permite que esse atendimento se torne modelo para outras gestões, que também procuram garantir dignidade e cuidados diante dos processos de envelhecimento de sua população”, disse a coordenadora.

Fotos de divulgação – Secom/PMVR.