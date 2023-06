Volta Redonda terá ‘Maratona de Ideias’ de inovação e empreendedorismo

Inscrições estão abertas para as atividades, que acontecem nos dias 20, 21 e 27 deste mês no UGB, UniFOA e UFF Aterrado

Volta Redonda sedia a partir desta terça-feira (20) o ‘Maratona de Ideias’. O evento é o maior desafio universitário da região com atividades criadas para interação e imersão na cultura da Inovação e do Empreendedorismo. Ao todo serão três dias de evento, com encontros chamados de “Você Está Pronto para Criar o Futuro?”, acontecendo no UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase) – Campus Aterrado (dia 20); no UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) – Campus Três Poços (21); e UFF (Universidade Federal Fluminense) – Campus Aterrado (27). As atividades são gratuitas e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/3NvB5Dk. As vagas são limitadas.

O objetivo é propor jogos e desconstruir ideias, apoiando estudantes a serem protagonistas de novas ideias criativas. A ação é realizada pelo Sebrae Rio, em parceria com o ‘Vírgula, Hub de Inovação VR’, Prefeitura de Volta Redonda, CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), UFF, UGB, UniFOA e Faperj (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro). A participação de cada universitário valerá hora complementar e certificado de Cocriador de Inovações.

“Fomentar as bases da educação para impulsionar a cultura do empreendedorismo e da inovação é o caminho mais promissor para o desenvolvimento econômico, pois podemos gerar soluções para as empresas que já existem, além de contribuir com a abertura de novas empresas,” explicou Paola Tenchini, coordenadora do Sebrae Rio na Região Médio Paraíba.

“Não há município que cresça sem tecnologia e inovação, e este desafio facilita e orienta na criação de negócios inovadores. É por isso que o município junto às demais entidades responsáveis pelo Hub trabalham para impulsionar a criatividade e a cultura de inovação”, reforçou Sérgio Sodré, secretário de Educação e Desenvolvimento Econômico de Volta Redonda.

Serviço:

– 20 de junho: UGB – Campus Aterrado, R. Dep. Geraldo Di Biase, 81, das 19h às 21h30.

– 21 de junho: UniFOA – Campus Três Poços, Av. Dauro Peixoto Aragão, 1325, das 19h às 21h30.

– 27 de junho: UFF – Campus Aterrado; Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, 783, das 18h às 20h30.