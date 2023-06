Adolescente sofre acidente grave em Barra Mansa

Um acidente ocorrido no final da tarde desta terça-feira, na Rua José Gonçalves Rebollas, no bairro Siderlândia, em Barra Mansa, deixou um adolescente de 14 anos gravemente ferido. Ele estava pedalando uma bicicleta, em uma descida, e colidiu de frente com caminhão.

O Corpo de Bombeiros informou que o adolescente sofreu traumatismo craniano e teve parada cardíaca por 15 minutos, sendo socorrido e levado para a Santa Casa da cidade. Segundo informações da unidade médica, a vítima está na UTI e seu estado de saúde é grave.

O motorista do caminhão não ficou ferido