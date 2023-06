Barra Mansa: Guarda Ambiental apreende caminhão por descarte irregular

Flagrante ocorreu no bairro Nove de Abril, em área monitorada por recorrente crime contra o meio ambiente



A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Guarda Ambiental, apreendeu na manhã desta terça-feira, dia 20, um caminhão por descarte irregular na Rua Alecrim, no bairro Nove de Abril. O flagrante ocorreu em área monitorada pela Secretaria de Meio Ambiente, pelo fato de ser utilizada ilegalmente para o despejo de materiais e entulhos.

De acordo com os agentes, além da apreensão, uma multa será aplicada à empresa responsável pelo caminhão. “Constantemente as equipes estão fiscalizando a área em questão, por ser utilizada erroneamente como ‘bota-fora’, principalmente de entulhos. De acordo com a Lei Municipal 3.049 de 1998, a empresa proprietária do veículo será multada em cerca de cinco mil reais”, disse Felipe Rodrigues, gerente de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

A pasta ressalta ainda que o descarte inadequado de resíduos provoca diversos prejuízos à fauna e à flora, bem como à saúde pública, pois promove a proliferação de animais peçonhentos, como roedores e insetos, incluindo os mosquitos Aedes aegypti, transmissor da dengue. Denúncias podem ser realizadas através do telefone (24)2106-3408.

Foto: Divulgação