Um caminhão pegou fogo na noite desta terça-feira (20) na Via Dutra, em Piraí. O incêndio aconteceu logo após a cervejaria Ambev, na pista sentido Rio.

Um seguidor enviou ao portal imagens do veículo parado no acostamento pegando fogo na cabine. No momento desta publicação, ainda não havia informações sobre as causas do incêndio e nem sobre feridos.

O Corpo de Bombeiros ainda é aguardado para combater as chamas no local.