Carreta tomba na Dutra, em Barra Mansa

Uma carreta carregada com areia tombou no fim da madrugada desta terça-feira, dia 20, no km 281, por volta das 5 horas, no sentido São Paulo, da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades da Flumidiesel, no bairro Bocaininha em Barra Mansa.

O condutor da carreta foi socorrido e levado com ferimentos leves para a Santa Casa de Misericórdia, de Barra Mansa. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local em atendimento. Equipe da CCR Rio-SP liberou parcialmente a pista. Trânsito fluindo pela faixa da esquerda. Sem previsão de liberação total.

Segundo a PRF no momento em que for destombar a carreta será necessário interditar totalmente a pista novamente.

Dentro de instantes mais detalhes sobre o acidente.