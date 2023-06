Serviço começou nesta segunda-feira (19) e deve terminar nos próximos 15 dias

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, começou a retirar, nesta segunda-feira (19), a barreira que bloqueava a Estrada Vereador Carlos Campbell Vieira, no trecho conhecido como Morro do Sabão, no bairro Vila Nova (região da Água Comprida). A barreira é decorrente das chuvas que atingiram o município no início deste ano.

De acordo com o secretário da pasta, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, o trabalho no local só poderia ser feito em período de estiagem. “Este ano, nós já retiramos no trecho mais de 200 caminhões de terra e só havia restado essa enorme barreira no Morro do Sabão”, informou, destacando também que o serviço deve ser concluído em 15 dias.

Os motoristas devem redobrar a atenção ao passar pelo local, já que o tráfego está seguindo no sistema ‘pare e siga’, por conta da movimentação dos maquinários.