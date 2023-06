Presidente decide assinar acordo com a CSN

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Edimar Miguel, decidiu assinar na noite desta terça-feira, dia 20, o acordo coletivo 2023, que havia recusado, alegando que havia pontos que não foram discutidos com a empresa.

A aprovação da proposta apresentada pela CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) foi votada pelos metalúrgicos na última segunda-feira, dia 19, na Praça Juarez Antunes.

Na tarde desta terça-feira, em seu gabinete, o presidente declarou que alguns pontos que não estavam no acordo seriam discutidos com a empresa. À noite, segundo informações da direção, o presidente decidiu assinar o acordo coletivo com a empresa.

Ele teria recebido várias ligações e mensagem contra a decisão do sindicato. Caso não assinasse o acordo, os metalúrgicos deixariam de receber no final deste mês, dia 30, os benefícios conquistados no acordo da CSN.