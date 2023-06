Viagem vai beneficiar integrantes do Viva a Melhor Idade de 35 polos

Depois de passear por Caxambu, em Minas Gerais, o quarto grupo da Melhor Idade retornou a Volta Redonda nessa terça-feira (20) com a energia renovada. Durante a viagem os 270 integrantes do programa “Viva a Melhor Idade”, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), participaram de atividades recreativas; de um baile; café da manhã; chá da tarde, com direito a show ao vivo com um tecladista; dois almoços e um jantar com comidas típicas de Minas Gerais.

Ao conhecer Caxambu eles puderam também ver as belezas naturais da cidade, que fica situada nas montanhas do Sul de Minas Gerais, como o Parque das Águas, passeio de trenzinho pela cidade, ou simplesmente caminhar pela praça XVI de Setembro, ou no Centro de Artesanato. A cidade faz parte do Circuito das Águas de Minas Gerais e concentra um dos maiores complexos hidrominerais do mundo.

Sirlei Rodrigues, de 69 anos, moradora do bairro Açude, participante do grupo de ginástica do bairro, não perdeu tempo e foi experimentar as fontes de água mineral. “Me disseram que elas têm poder desintoxicante e são boas para o nosso organismo. Estou adorando tudo no passeio. As atividades que realizamos no hotel e esse passeio no Parque das Águas. Se eu pudesse ficava mais tempo aqui. Estou me divertindo muito”, disse Sirlei.

Quem se divertiu durante o bingo foi a moradora do Retiro, Maria das Graças Batalha, 66 anos, que depois de dez anos voltou a Caxambu. “Só o prefeito Neto para nos trazer de volta a essa cidade tão acolhedora. Estou muito feliz. É um passeio maravilhoso. Retorno para casa relaxada e revigorada”, disse a aluna de hidroginástica.

Lucelene Silva, moradora do Belo Horizonte, contou que realizou um sonho. “Essa é a primeira vez que viajo e tudo está sendo perfeito. A comida, o hotel, as atividades e os novos amigos que estou fazendo. Tudo está sendo melhor do que imaginei”, comemorou Lucelene durante o passeio.

Entre os grupos que participaram dessa viagem estavam os bairros Açude, Santa Rita de Cássia, Água Limpa e 249.

Programa beneficia alunos ativos

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, destacou a importância do “Viva a Melhor Idade”.

“É um projeto maravilhoso. Estamos muito felizes, pois essa já é a quarta viagem. Os grupos estão cada vez mais animados. Além disso, a frequência tem sido de cem por cento. Esse é um prêmio para o bom aluno que faz atividades físicas. Isso aqui é praticar saúde”, ressaltou a secretária.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, destacou que os programas e projetos desenvolvidos na cidade para a Melhor Idade significam o cumprimento do papel de gestores públicos responsáveis.

“Os programas para a Melhor Idade, além de servirem como momentos de lazer, promovem a melhoria na saúde deles, reduzindo até as idas aos médicos. Além disso, as pessoas que participaram dos programas da Melhor Idade passam a fazer novas amizades, a terem mais agilidade, aumentando seu bem-estar e a expectativa de vida em mais de dez anos”, destacou o prefeito.

Entre os roteiros já visitados pelos idosos estão as praias de Angra dos Reis (Resort Vila Gallé), Mangaratiba (Club Med Resort Rio das Pedras), Búzios (Atlântico Búzios Convention & Resort), Teresópolis, na região Serrana do Rio (Hotel Le Canton), Poços de Caldas-MG, São Lourenço-MG, Cabo Frio-RJ e a própria Caxambu-MG.

Quinto grupo embarcou nesta quarta-feira

O quinto grupo da Melhor Idade embarcou para Caxambu (MG) nesta quarta-feira, dia 21. No total serão 32 viagens ao longo do ano, com saída de seis ônibus por dia, levando 276 pessoas – entre idosos participantes ativos dos programas das secretarias municipais de Esporte e Lazer e de Ação Comunitária (Smac), além de profissionais da Smel e da empresa de turismo contratada para realizar a viagem. A última viagem está prevista para o dia 18 de dezembro. Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR.