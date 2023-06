Polícia Militar apreende drogas no bairro Santa Inês em Barra Mansa

Policiais militares estavam em patrulhamento na tarde de terça-feira, por volta das 15h20min, quando depararam com suspeitos que empreenderam fuga com a aproximação da viatura policial na Rua Carlos Gomes, no bairro Santa Inês em Barra Mansa.

Nas proximidades de um escadão foram aprendidos 88 pinos de cocaína, 57 pinos de crack, 10 trouxinhas de maconha, duas folhas com anotações do tráfico e um rádio comunicador.

As drogas e os materiais apreendidos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.