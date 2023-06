Policiais militares apreenderam no final da manhã da terça-feira, dia 20, grande quantidade de drogas na Rua do Ipês, no local conhecido como Cachoeira, m Barra do Piraí.

Os agentes receberam uma denúncia de que traficantes estavam se preparando para desenterrar drogas. Durante a chegada dos agentes, dois suspeitos fugiram por uma área de mata. Foram apreendidos 476 pinos de cocaína, 265 pedras de crack e 39 tiras de maconha. (Foto: Polícia Militar)