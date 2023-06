Prefeitura de Volta Redonda começa a asfaltar via do bairro Três Poços

Rua Érica Berbet já conta com novo sistema de drenagem e também está ganhando novas calçadas

O trabalho de recuperação da Rua Érica Berbet, no bairro Três Poços, em Volta Redonda, entrou em nova etapa nesta semana. A via começou a receber o novo asfalto, após a finalização do novo sistema de drenagem construído no local pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

Em paralelo, equipes da SMI estão reconstruindo 460 metros de calçada e meio-fio. A intervenção, que vai melhorar a circulação de pedestres na via, também era uma reclamação dos moradores.

“Estamos atendendo a solicitações dos moradores, que se queixavam de buracos, falta de calçada. E pra receber o asfalto novo, foi necessário, primeiro, refazer toda a rede de drenagem da rua, para evitar novos buracos, e estamos melhorando o calçamento. Agora, o novo asfalto complementa as melhorias”, explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

“A pavimentação só foi possível depois de um importante trabalho de Infraestrutura e drenagem. A gente está trabalhando muito, recuperamos as finanças, reabrimos nossos hospitais, melhoramos a merenda. Ainda tem muita coisa para fazer, mas estamos trabalhando muito para atender toda a nossa população”, comentou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Drenagem – A construção de um novo sistema de drenagem contou com apoio de uma retroescavadeira e dois caminhões. As equipes da SMI implantaram 230 metros de manilhas com 300 mm de diâmetro, além de 15 ralos ao longo da rede. Fotos de divulgação/Secom/PMVR