Escolas da rede municipal passam a contar com TVs, Chromebooks e até videogames para auxiliar no ensino público

A Prefeitura de Volta Redonda vem investindo na tecnologia como ferramenta de aprendizado. As escolas da rede municipal ganharam Smart TVs (730 no total), mais de 3 mil Chromebooks e mais de 20 videogames de última geração (Xbox Series S) foram entregues nas unidades escolares. A estratégia da nova Educação de Volta Redonda é que o uso de mecânicas e características de jogos engajem, motivem e facilitem o aprendizado.

O secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, disse que este método está cada vez mais presente em diversos processos de empresas e instituições de ensino. “Precisamos inovar e levar esta oportunidade às nossas crianças e jovens. Alguns fazem uso da tecnologia diariamente em casa, seja em seus smartphones, computadores, videogames, mas isso não acontece nas escolas. Por isso, queremos transformar o ambiente escolar, onde eles ficam boa parte do tempo, em um local agradável e atrativo. Estamos felizes de ver esta oportunidade sendo ampliada às escolas de Volta Redonda”, disse Sodré.

*Aulas de eSports*

Os videogames, por exemplo, possibilitaram a implementação das aulas de eSports, os esportes eletrônicos. Os equipamentos foram adquiridos em um processo licitatório que teve início em 2021, e estão em escolas de Anos Finais (6º ao 9º ano); outros foram colocados à disposição do Departamento Pedagógico da SME, para utilização em eventos.

“A inserção dos jogos eletrônicos na grade educacional acontece após uma atualização na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O objetivo é explorar as novas tecnologias, mostrando para os alunos a forma correta da utilização desses jogos, além de oportunizar o acesso a alguns equipamentos que, se não fosse através da escola, eles não teriam. É um projeto pioneiro que teve início com a professora Therezinha (ex-secretária de Educação) e que já está sendo desenvolvido”, ressaltou Reginaldo Roque, coordenador do projeto “Sábado na Escola”, que já conta com o uso dos videogames nas aulas de eSports, dentro do conteúdo de Educação Física.

*Aprovação dos estudantes*

Para a aluna Sara Delespostis, de 14 anos, contar com elementos visuais como os Chromebooks, Smart TVs e videogames auxiliam na forma de aprender. “Tendo mais coisas visuais o seu cérebro processa mais rápido e é mais fácil de aprender. Para mim é uma preparação muito além da sala de aula, também para a vida, porque, dependendo do trabalho que a pessoa almejar, ela vai depender dessas coisas, se não aprender agora, terá que aprender lá. E é mais complicado aprender numa profissão do que na escola, porque aqui é o lugar para se aprender”, comentou.

Everton da Silva Santos, também de 14 anos, disse que é bom ter recursos que abram mais possibilidades. “Nós, adolescentes, estamos mais ligados à tecnologia. E fica mais fácil para a gente aprender do que no método tradicional. Parece que fixa melhor. Temos uma professora que só dá teste pelo Chromebook e, de certa forma, eu acho melhor”, afirmou.

Heloísa Gonçalves e Isabela Vitória, ambas de 12 anos, revelaram que se sentem mais motivadas a estudar. “Eu achei muito legal, porque é mais divertido. Antes a gente só ficava dentro da sala de aula, sentado, escrevendo, e ter o videogame, os computadores, as novas TVs, parece que fica até mais fácil de aprender”, disse Heloísa; “Tem sido legal, é bom. Achei uma boa ideia. Gostei muito”, completou Isabella. Foto: Geraldo Gonçalves/PMVR