Desconto na conta de luz é um dos direitos garantidos aos usuários do CadÚnico

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), está reforçando a importância da atualização dos dados para continuidade dos benefícios aos usuários que possuem renda per capita (por pessoa), de até meio salário mínimo e que estejam inscritos no CadÚnico (Cadastro Único). Com isso, é possível ter acesso ao benefício da Tarifa Social, ou seja, o desconto da conta de luz.

A coordenadora do setor do CadÚnico, Celina Porte, contou como e onde cada família pode garantir esse direito. “Hoje, no município, temos cerca de 25.000 famílias cadastradas no CadÚnico, das quais 10.100 que contam com o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica, através da Light Serviços Eletricidade. Para conseguir acesso ao benefício da Tarifa, a família deve ter uma renda per capita de R$ 660 por pessoa, e o consumo dela não pode ultrapassar de 220 kWh. As famílias que possuem o cadastro devem procurar o CRAS mais próximo para realizar ou atualizar o seu cadastro, para então conseguir o acesso ao benefício da Tarifa”, explicou.

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando, destacou a importância desse benefício e como ele pode impactar a vida de seus usuários: “Nós nos preocupamos com os munícipes, e por isso estamos trabalhando constantemente na questão do recadastramento e nas atualizações, para que mais pessoas dentro da região possam ter acesso aos benefícios. Disponibilizamos orientações e informações para que o usuário possa ter a garantia acerca da Tarifa.”, pontuou Fanuel.

A revisão e a atualização do cadastramento também são essenciais para evitar o bloqueio de outros benefícios como: Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), Carteira do Idoso, entre outros.

Para esclarecer qualquer dúvida, as famílias deverão procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do seu bairro ou o setor de CadÚnico, situado na Rua Luís Ponce, n° 263, no Centro – anexo à Prefeitura de Barra Mansa. O telefone é: (24) 2106-3445.