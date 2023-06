Volta Redonda abre edital para credenciamento na área do turismo

Inscrições para prestação de serviços de guias de turismo seguem abertas até segunda-feira, dia 26, pela internet

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), abriu edital de credenciamento para prestação de serviços de guias de turismo. Os profissionais, residentes do município, devem fazer a inscrição na chamada pública nº 002/2023 até segunda-feira, dia 26, através do link: abre.ai/glbL.

A diretora de Turismo da SMDET, Débora Cândido, citou que o edital visa o credenciamento para prestação de serviços de guia de turismo, com habilitação regional no estado do Rio de Janeiro, e cadastro regularizado no Sistema de Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo (Cadastur), para eventual contratação do profissional de guia de turismo pela secretaria.

“No ano passado tivemos uma demanda espontânea recorrente por roteiros locais, após a realização de um city tour em comemoração ao aniversário da cidade. Queremos que esta seja uma atividade recorrente, ofertada à população com mais diversidade, permitindo, inclusive, elaborar roteiros com enfoques diferentes e para isso o Guia de Turismo é indispensável. Estes profissionais realizam um trabalho essencial na cadeia produtiva do turismo e nossa administração entende que valorizá-lo é um dos pilares para o desenvolvimento da atividade”, explicou a diretora.

Débora reforçou que os profissionais devem ler atentamente ao edital, principalmente na parte de documentação e quanto à minuta de contrato para prestação de serviços de guia de turismo.

“Todas as informações estão disponíveis no edital que precisa ser lido atentamente pelos profissionais que desejam se inscrever nesta convocação”, finalizou Débora. Foto de divulgação – Secom/PMVR.