Alunos da única escola intercultural do Sul Fluminense participaram de ações de Educação Ambiental promovidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente

O Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, recebeu nesta semana a visita de alunos e professores do Colégio Estadual Piauí Brasil-França, única escola intercultural do Sul Fluminense. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), que administra o local, os estudantes visitaram o parque como parte de ações de um concurso que eles estão participando, o FrancEcolab, promovido pela Embaixada da França no Brasil.

A diretora-adjunta do colégio, Joyce Ramos Carvalho, explicou que o tema escolhido este ano para o concurso é sobre “As florestas do Brasil: por que preservar sua biodiversidade”. O colégio tem duas equipes inscritas que escolheram tratar da Mata Atlântica e, por este motivo, visitaram o Parque do Ingá, onde foram recebidos com uma apresentação inicial de algumas espécies arbóreas originárias da Mata Atlântica que estão ameaçadas de extinção.

“Foi muito importante conhecer o trabalho realizado no município de Volta Redonda, que abrange conservação, preservação e ações de reflorestamento e educação ambiental”, contou a diretora.

Após visita guiada na sede, os alunos fizeram uma trilha para conhecerem as espécies presentes no local, que é reserva natural do município. Segundo assessora técnica da SMMA, Lelimar Lopes, ao visitarem o viveiro de mudas, os estudantes se emocionaram ao realizarem o plantio de duas espécies ameaçadas: o Pau-Brasil e o Pau-Ferro.

“Ambas as espécies estão presentes em nosso viveiro. É muito importante que tenhamos consciência do fato de que somos partes integrantes do Meio Ambiente, pois mais de 70% do nosso corpo é composto por água, necessitamos do ar puro para realizar nossa troca gasosa que nos mantém vivos. Portanto, cuidar do meio ambiente é preservar nossa vida, bem como da fauna e da flora”, disse a assessora Lelimar Lopes, ao propor aos jovens uma reflexão sobre a preservação e conservação de nossos recursos naturais.

Alunos e direção elogiam iniciativa da prefeitura

Raquel Victória dos Santos, aluna do primeiro ano do Ensino Médio, achou importante a visita, citando o aprendizado sobre o bioma para utilização no trabalho: “Acho essa ação da prefeitura muito importante para o reflorestamento e também melhorar o clima, diminuir a poluição”, acrescentou.

A diretora Joyce comentou que, após a visita, os alunos possuem conhecimento suficiente para gravarem um programa de rádio no qual vão abordar todo o trabalho realizado em Volta Redonda para preservação do bioma, incluindo a distribuição de mudas que acontece no Parque do Ingá, como ação de reflorestamento.

“Se o colégio passar para etapas finais, vamos à Brasília defender o tema para a bancada da Embaixada da França, que irá avaliar a escola”, acrescentou.

O subsecretário municipal de Meio Ambiente, Anderson Silva de Azevedo, reforçou a importância de ações como essa para despertar o interesse e a conscientização da preservação do meio ambiente.

“A secretaria regularmente promove visitas ao Parque do Ingá e a outras áreas do município para integrar a comunidade às áreas verdes, desenvolver o projeto de Educação Ambiental com os jovens. E com ações na prática, como o plantio de mudas nativas”, lembrou o subsecretário. Fotos de divulgação/Secom/PMVR