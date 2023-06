Um acidente entre um carro e um ônibus, ocorrido no final da tarde de quarta-feira (21), na estrada de Werneck, no distrito de Werneck, em Paraíba do Sul, deixou uma mulher, de 49 anos, gravemente ferida.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o carro invade a contramão e colide de frente com o ônibus.

A vítima, que dirigia o carro, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios.

A Estrada ficou fechada até a remoção dos veículos.