Apartamento é furtado no bairro Jardim Primavera

Os moradores de um apartamento localizado na Rua Cora Coralina, no bairro Jardim Primavera, em Volta Redonda, registraram o furto do imóvel, ocorrido na segunda-feira(19).

O crime durou pouco mais de 20 minutos e foi registrado por câmeras de segurança. Dois homens entraram no prédio por volta de 11h40min, enquanto uma mulher ficou aguardando na rua. Por volta de 12h03min, os suspeitos saíram do local, com um deles carregando uma mochila, aparentemente com os itens furtados.

A Polícia informou que não há sinais de arrombamento na porta do apartamento e que os suspeitos teriam usado uma chave micha para conseguir entrar no local.

No momento do furto não havia ninguém no imóvel. Os moradores declararam que encontraram o local revirado quando chegaram e sentiram falta de um notebook, um videogame e uma quantia em dinheiro.

Até o momento ninguém foi preso.