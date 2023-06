Diretora cai em golpe e colégio perde R$ 22 mil em Resende

Estelionatários praticaram um golpe na última terça-feira, dia 19, contra uma professora, de 54 anos, diretora do diretora do Colégio Estadual José Medeiros, que fica localizado na Rua Coronel Abílio Godói, no bairro Paraíso, em Resende.

Segundo o registro de ocorrência, um golpista ligou para a escola se passando por funcionário de um banco, dizendo que a quantia de R$ 4 mil estaria sendo desviada das contas do colégio.

O golpista passou então para a diretora o número de um suposto telefone do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), onde um comparsa a convenceu a fazer duas transferências por Pix, no valor total de R$ 22 mil.

Após descobrir que caiu num golpe, a diretora acionou a Polícia Militar que conduziu a diretora à delegacia de polícia para a realização de um boletim de ocorrência.