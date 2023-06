Homem é detido por ameaça a sua ex-companheira em Volta Redonda

Um homem, de 30 anos, suspeito de ameaçar a ex-companheira, de 34, foi detido na manhã desta quinta-feira, dia 22, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Ele foi encontrado dentro de seu apartamento, na Rua Agmar Lopes Corrêa, e uma réplica de pistola foi apreendido no local. A Polícia Militar foi até o local após denúncia da própria vítima.

A mulher relatou que o homem a ameaçava através de áudios no WhatsApp e que os dois são vizinhos. Os áudios com as supostas ameaças foram ouvidos pelos policiais e os agentes foram até o imóvel do suspeito.

O homem foi levado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). No momento desta publicação, não havia informações sobre como ficou a situação dele. Foto: Polícia Militar