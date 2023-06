 Jovem é assassinado em Três Rios

Um jovem, de 18 anos, foi assassinado na noite de quarta-feira, dia 21, na Avenida Pedro Assis do Amaral, na localidade conhecida como Jaqueira, no bairro Vila Isabel, em Três Rios.

A vítima, que estava caído ao chão, chegou a ser socorrida e levada para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Segundo apurado pela Polícia Militar, os criminosos estariam em veículo que foi localizado na altura da Estrada Santa Luzia, no mesmo bairro. Os policiais deram ordem de parar o veículo que foi abandonado e os suspeitos fugiram por uma área de mata.

Dentro do veículo foram encontradas duas jaquetas, uma munição calibre 380 no banco traseiro e, no porta-malas, diversos documentos. Segundo verificação nos sistemas, o carro tem registro de roubo. O veículo foi apreendido e levado para o pátio para o registro de recuperação.