Volta Redonda: alunos do Ballet Educação são premiados no VR em Dança

Bailarinos do projeto da Secretaria Municipal de Educação conquistaram 1º, 2º e 3º lugares em modalidades de concurso com grupos da região

Alunos do projeto Ballet Educação, da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda, se destacaram durante a 4ª edição do Concurso VR em Dança, que aconteceu no Teatro Gacemss, na Vila Santa Cecília, e reuniu bailarinos de várias escolas e grupos de dança da região. Os alunos do projeto da SME brilharam com premiação em todas as categorias em que concorreram.

Os bailarinos ganharam primeiro lugar na modalidade Dança Contemporânea (grupo juvenil), com a coreografia “Minha Voz”. A coreografia “Um passeio na rua” conquistou a segunda colocação na modalidade Ballet Clássico livre (grupo infantil). E na modalidade Ballet Clássico repertório (trio infantil), a coreografia “Dança dos Mirlitons” ficou em terceiro lugar.

Os alunos foram avaliados nos quesitos coreografia, figurino, criatividade (exceto repertório), interpretação, harmonia, musicalidade, fidelidade ao estilo (repertório) e técnica, por um corpo de jurados renomados no meio artístico da dança.

Pais e filhos comemoram

Pais e alunos festejaram as conquistas. Nicolli Bruna Vilete de Sousa, de 14 anos, contou que o concurso proporcionou uma boa experiência. “Achei muito legal conhecer novas escolas de dança, ver novos estilos. Fiquei muito feliz pelo meu grupo ter ficado em primeiro lugar, uma ótima experiência que vou levar para a vida toda”.

A mãe de Nicolli, Bianca Nathalem Vilete de Sousa, disse que foi o primeiro concurso da filha. “Amei o concurso e a experiência foi maravilhosa, muito lindo e emocionante. Foi lindo ver a reação das meninas ao ouvirem que o primeiro lugar era do projeto Ballet Educação. E como foi merecido esse primeiro lugar, pois elas arrasaram”.

As mães dos bailarinos Helena Ribeiro de Oliveira, Samara Nunes e Rafael Adryan, que apresentaram a coreografia Dança dos Mirlitons, celebraram a conquista dos filhos.

“Primeira vez que a Samara participa do concurso. Valeu levar para todos os ensaios. Foi muito lindo. Agradeço à professora Isabel. Muito obrigada! Estou muito orgulhosa e muito feliz”, disse Suzana Nunes.

“Minha linda filha Helena estava lá, seu primeiro concurso, primeira competição, ganhou junto com seus amigos, parceiros de dança. Um concurso de grande magnitude e eles representaram muito bem. Gratidão à professora Isabel Leal e ao projeto Ballet Educação, que proporcionaram esse momento tão lindo! Parabéns a todos os envolvidos”, agradeceu Rosângela Raquel de Oliveira.

“Quero agradecer à professora Isabel e ao projeto Ballet Educação por toda a paciência com meu príncipe, agradecer pela ajuda para chegarmos onde chegamos. Orgulhosa do meu filho por conquistar o troféu de destaque e orgulhosa pelo esforço e compromisso. Que venham muito mais prêmios”, exaltou Brasilina Oliveira, mãe do Rafael.

Projeto

O Ballet Educação é um projeto que ensina Ballet Clássico e Dança Contemporânea aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Volta Redonda. A professora Izabel Santos Leal, coordenadora do Ballet Educação, comemorou os resultados do projeto que, segundo ela, foi um sonho que se tornou realidade através da secretaria de Educação.

“A qualidade do trabalho é reconhecida através dos prêmios recebidos em todos os concursos que já participamos. Cada aluno premiado é como se todos fossem. O Ballet Educação transforma a vida dos estudantes da rede municipal que, através das aulas de dança, vislumbram um futuro melhor”, afirmou Izabel.

O secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, parabenizou os estudantes e a equipe da SME pelas conquistas e reforçou a importância de projetos como esse, aliados à educação para o desenvolvimento dos alunos.

“Seja com a dança e outras áreas como tecnologia, por exemplo, nosso papel é proporcionar as melhores condições para que nossos jovens possam aprender com qualidade, se tornando pessoas a cada dia melhores em suas vidas. Uma educação de qualidade contribui para que o futuro deles seja brilhante”, ressaltou o secretário. Fotos de divulgação/Secom/PMVR