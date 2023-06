Agentes das forças de segurança de Volta Redonda recuperaram um caminhão roubado e flagraram três casos de embriaguez ao volante

Durante o mês de maio, 71 veículos – 30 automóveis e 41 motos – que apresentaram irregularidades foram recolhidos ao Depósito Público Municipal de Volta Redonda, flagrados pelas ações de fiscalização do VR em Ordem. A ação faz parte do trabalho integrado envolvendo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM), a Base Integrada Retiro e Aterrado e a Segurança Presente.

As 41 motocicletas apresentaram problemas como: não possuir placas de identificação; veículo não registrado; condutor sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou com a CNH de categoria diferente; e estacionamento irregular com obstrução de calçada, após denúncia ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

Os automóveis apresentaram diversas irregularidades que não puderam ser sanadas no local da abordagem. Eles foram flagrados por estarem em situação de abandono, após proprietário não cumprir o prazo legal; condutor sem CNH; além de três condutores flagrados por embriaguez ao volante e encaminhados à 93ª DP (Delegacia de Polícia) para as devidas providências.

Recuperação

Um caminhão com registro de roubo feito em São Paulo foi recuperado no dia 19 de maio, após denúncia de que o rastreador do veículo apontava que ele estava em uma área do bairro Dom Bosco, em Volta Redonda. Agentes da Semop e do 28º BPM, após trabalho integrado de investigação, constataram o fato e conduziram o caminhão à 93ª DP (Delegacia de Polícia) para registrar a recuperação e devolver o bem ao seu proprietário.

“Parabéns aos agentes, que têm trabalhado com dedicação e feito a diferença, trazendo mais tranquilidade e ordenamento à cidade. Vamos avançar cada vez mais”, salientou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Foto de divulgação.

Secom/PMVR