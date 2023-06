Um veículo Chevrolet Onix, pegou fogo na manhã desta sexta-feira, dia 23, na BR-101 (Rodovia Rio-Santos) na altura do Morro da Cruz, em Angra dos Reis. (RJ).

O foco começou no motor e atingiu várias partes do veículo. O Corpo de bombeiros foi acionado. O condutor do veículo não ficou ferido.