Duas crianças, de 11 e 10 anos, foram flagradas pegando carona na carroceria de uma carreta na noite de quinta-feira, por volta das 19 horas, na Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Durante o percurso, o caminhoneiro percebeu que vários motoristas faziam um sinal sobre algo que estaria acontecendo em seu veículo. O caminhoneiro decidiu parar no pátio da polícia Rodoviária Federal (PRF), no posto do distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Ao descer da cabine, ele ficou surpreso quando se deparou com duas crianças no compartimento de carga da carreta e comunicou o fato aos policiais rodoviários federais. Ele contou aos agentes que não conhecia os meninos.

Os agentes abordaram os garotos que informaram que subiram no veículo no Ceasa (Rio de Janeiro) com objetivo de irem até São Paulo, na casa do tio de um deles. Ele disseram que a família não tinha conhecimento da ida deles à São Paulo.

Os dois não portavam documentos e o Conselho Tutelar (Resende) foi acionado e orientou encaminhá-los até o abrigo de menores. As crianças foram deixadas sob tutela do Conselho Tutelar, com base no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

“Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial”.