Cidade vai sediar campeonato estadual nos dias 7 e 8 de julho, no Shopping Park Sul, em parceria com a Fira Brasil; São esperadas 80 equipes, sendo que 24 sairão classificadas para a etapa seguinte. São 10 equipes de colégios municipais de Volta Redonda que irão participar – cerca de 50 alunos.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, recebeu na tarde dessa quinta-feira (22) cerca de 60 estudantes da rede municipal de ensino, que participarão da etapa estadual do torneio de robótica no mês que vem. A competição acontecerá nos dias 7 e 8, no Shopping Park Sul, em parceria com a Fira Brasil (Copa do Mundo de Robôs). Eles estiveram no gabinete para agradecer o apoio que estão recebendo para a disputa e fizeram demonstrações de robôs construídos por eles. Os secretários municipais de Educação e Comunicação, Sérgio Sodré e Rafael Paiva; e o presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Eduardo Prado, também estiveram presentes.

Além de unir ciência, tecnologia e criatividade, a etapa que acontecerá em Volta Redonda vai qualificar equipes para a disputa nacional, que credencia para a Copa do Mundo de Robótica. São esperadas 60 equipes, sendo que 24 sairão classificadas para a etapa seguinte. São cinco equipes de colégios municipais de Volta Redonda que irão participar – cerca de 50 alunos.

“Fico feliz em ver tantos alunos interessados em participar. Tenho certeza que representarão muito bem a nossa cidade. Em três meses (de trabalho), nós estaremos em condições de competir com todos aqueles que estão há anos treinando. Parabéns a vocês, a todos os profissionais envolvidos e ao Sodré. Podem contar conosco, recurso não vai faltar para fazermos o melhor”, afirmou Neto, que ganhou das mãos dos estudantes uma camisa personalizada de uma equipe de robótica.

Sodré enfatizou que Volta Redonda sediar e contar com equipes disputando o Fira 2023 só foi possível graças ao apoio incondicional do prefeito. “O prefeito Neto nos colocou este desafio e nós aceitamos. Levei para a secretaria de Educação e todos abraçaram a ideia. Profissionais muito dedicados, assim como os nossos alunos. Independentemente do resultado, vocês já são campeões”, falou.

A aluna Cléo Soares dos Santos, de 14 anos, resumiu como foi a sensação de visitar o chefe do Executivo e a expectativa para o torneio. “A visita ao prefeito foi maravilhosa. Porque foi uma forma dele ver o que as equipes estão fazendo antes do torneio. A minha expectativa é muito grande. Representar Volta Redonda e todas as escolas públicas no meio da tecnologia. Colocar a periferia em outras cidades e países”, disse Cléo.

Transformando o sonho em realidade

O coordenador do Centro de Mídias Educacionais da Secretaria Municipal de Educação (SME), Felipe Nóbrega, que acompanhou os estudantes até o gabinete do prefeito, disse que o dia foi de muita alegria e histórico para a rede pública da cidade.

“Em um ‘esforço de Hércules’ dessas crianças, professores e da parceria nossa com o Sesi, a gente está conseguindo colocar esses estudantes para competir em pé de igualdade com escolas de todo o estado. Volta Redonda terá o maior evento de robótica que já foi feito; mais ou menos 400 estudantes competindo por vagas na etapa nacional, que ocorrerá em Juazeiro do Norte (CE). E quem sabe também não possamos sonhar com a disputa internacional no ano que vem, que ocorre no Canadá?!”, comentou.

A professora Elaine Fialho, do Colégio Municipal Espírito Santo, disse que o encontro com o prefeito Neto e secretários mostrou aos alunos que eles podem vislumbrar um futuro melhor. “Quando nossos alunos estão neste momento, perto do prefeito, do secretário de Educação, é de uma importância muito grande, porque eles sabem que podem mais, merecem mais e vão conseguir. Creio nisso e vejo que aqui tem mais gente que acredita como eu”, disse. Fotos: Cris Oliveira/PMVR