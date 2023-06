Após flagrante, condutor foi encaminhado à 93ª DP e o veículo foi para o Depósito Público Municipal

Um homem foi encaminhado à 93ª DP (Delegacia de Polícia), após ter sido flagrado por agentes do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e da Guarda Municipal (GMVR) de Volta Redonda, da Segurança Integrada Aterrado. Ele estava conduzindo uma motocicleta sem placa de identificação e com o escapamento adulterado (descarga aberta). O fato ocorreu na tarde dessa quarta-feira (21) e o homem vai responder por adulterar sinal de identificação de veículo (lei 14.562/23).

Ocorrido: os agentes de segurança estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram uma Honda preta sem a placa de identificação estacionada na esquina da Rua Jaime Pantaleão de Morais, com a Avenida Oscar de Almeida Gama. De acordo com os policiais, ao perceber que seria abordado, o condutor ligou a moto e saiu em direção à referida avenida, quando foi percebido também que o veículo estava com o escapamento adulterado, devido ao barulho muito alto.

“Imediatamente iniciamos uma ronda a pé pelas ruas no interior do bairro e localizamos o condutor com a moto parada entre dois veículos, tentando se esconder”, contaram os agentes. O homem, de 20 anos, e a motocicleta foram encaminhados à 93ª DP para as providências cabíveis.

“Os policiais e o GM estão de parabéns pela rapidez e eficiência na solução do problema e que retirou das ruas mais um veículo barulhento, que causa transtornos à população, principalmente idosos, bebês, crianças portadoras de autismo, pessoas enfermas e até comerciantes. Já retiramos centenas de motos das vias púbicas com essas características e seremos incansáveis na busca, para que possamos tirar todas de circulação”, frisou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Foto cedida pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Secom/PMVR