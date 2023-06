Uma operação da Polícia Militar terminou com a apreensão de um adolescente, drogas e outros materiais do tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira, dia 23, no bairro Paraíso em Barra Mansa.

Foram mobilizados 60 agentes e um blindado na operação que apreendeu um tablete grande e 65 pequenos de maconha, 120 pinos de cocaína, uma pedra de crack e material para embalar entorpecentes, entre os quais cinco mil pinos usados para a venda de cocaína.

Os agentes apreenderam também sete rádios de comunicação com cinco bases e duas balanças digitais. A operação teve ainda fiscalização de veículos: 13 foram apreendidos por algum tipo de irregularidade e 30 multas foram emitidas. Fotos: Polícia Militar