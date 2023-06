Vítima foi encontrada sozinha em casa insalubre; irmãos foram encaminhados à delegacia de Polícia

Um homem de 79 anos foi resgatado pela Patrulha de Proteção ao Idoso de uma casa em condições insalubres no bairro São Geraldo, com sinais de maus-tratos – ferimentos nos pés e muita fraqueza. A ação ocorreu após uma denúncia de negligência e abandono feita ao Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). O caso aconteceu nessa quinta-feira (22). Um homem e uma mulher, irmãos do idoso, foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ªDP) para prestar esclarecimentos. Eles responderão por maus-tratos.

A vítima foi levada para o Hospital Dr. Nelson Gonçalves, no bairro Aterrado, onde passou por exames, e segue recebendo cuidados médicos.

“Encontramos o idoso vivendo sozinho em uma casa com condições insalubres e totalmente inapropriadas para morar. Os irmãos dividem o lote, mas ele não recebia os cuidados adequados, além de ter alguns machucados nos pés e aparentar não saber se cuidar sozinho. Ele foi levado ao Hospital, onde passou por exames e está recebendo os cuidados necessários”, detalhou o GM C.Cunha que junto com a psicóloga Nathalia Guimarães e a policial civil Cristiane seguiram até o endereço da denúncia e constataram os fatos informados.

A Patrulha de Proteção ao Idoso e o Creas vão continuar acompanhando o caso e dando toda a assistência necessária ao idoso resgatado.

“Todos os servidores envolvidos estão de parabéns pelo sucesso na solução da ocorrência, sabendo que resgataram uma vida. Vamos trabalhar incansavelmente para que situações como essa não ocorram e contamos com a ajuda da população, através das denúncias”, disse o secretário da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

As denúncias de maus-tratos e violência aos idosos podem ser feitas no NUAI (Núcleo de Atendimento ao Idoso), que funciona na 93ª DP, no bairro Aterrado. Fotos: Divulgação/PMVR