Policiais militares apreenderam nesta sexta-feira, dia 23, 3,5 quilos de cocaína durante uma ação na Estrada Prefeito Antônio da Cruz Barros, no bairro Eldorado, em Paraíba do Sul.

Uma denúncia anônima de que no local havia um suspeito de ter praticado um homicídio levou os policiais até uma área de mata. Ninguém foi encontrado. No local os agentes apreenderam 1.777 “canetões” e foram recolhidas juntamente com 94 buchas de maconha e 20 munições calibre 38.

Nenhum suspeito foi encontrado, mas, em buscas, os agentes encontraram as drogas e as munições. Foto: Polícia Militar