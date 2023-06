PRF apreende celulares sem nota fiscal na Dutra em Itatiaia

A equipe da Polícia Rodoviária Federal-PRF (Charlie) estava em trabalho de fiscalização no início da madrugada desta sexta-feira, dia 23, por volta de 00h30min, quando abordou um ônibus da linha São Paulo/Vitória (ES), no km 324, da Rodovia Presidente Dutra, na Praça de Pedágio, em Itatiaia.

Durante a fiscalização, um dos passageiros de 23 anos, informou que trazia eletrônicos em sua mochila para revenda em uma loja da família, mas, não possuía nota fiscal dos aparelhos. Ao ser verificado o conteúdo da referida bagagem foram encontrados 31 aparelhos celulares Iphone e sete smartwatches.

10 Iphone XR

Oito Iphone 11

Sete Iphone 12

Seis Iphone 13

Seis Watch 8 Pro microwear

Um Apple Watch série 8

O caso foi apresentado a um Auditor Fiscal da Receita Estadual do Posto de Nhangapi para apreciação e tomada das medidas cabíveis pelo órgão competente. As mercadorias foram apreendidas por falta de documentação fiscal e o ônibus com os passageiros foi liberado para seguir viagem.