Academia da Saúde de Volta Redonda oferece pilates para gestantes

Futuras mamães acompanhadas pela UBSF Volta Grande recebem aulas da modalidade, orientadas por uma equipe multidisciplinar

A Academia da Saúde Darcilei Monteiro de Oliveira – Professor Darcilei, da Prefeitura de Volta Redonda, na Volta Grande, oferece pilates para as gestantes acompanhadas pela UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) do mesmo bairro. As grávidas, que fazem o pré-natal na unidade de saúde, estão participando das aulas que foram iniciadas na última semana. As atividades têm duração de 40 minutos, sempre com acompanhamento de uma fisioterapeuta e outro profissional de saúde da equipe.

“Atualmente, temos um grupo de dez grávidas, sendo que três delas estão no terceiro trimestre da gestação, e estamos abrindo novas vagas a partir do segundo trimestre, mediante as consultas do pré-natal. O Sistema Único de Saúde (SUS) busca melhorar a qualidade e adesão ao pré-natal e parto humanizado, e assim trazer a possibilidade maior das gestantes se sentirem seguras e acolhidas”, comentou a médica generalista da UBSF Volta Grande, Elisangela Bonifácio.

A coordenadora da Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Vanessa Huguenin, comentou que a UBSF Volta Grande conta com o suporte da Academia da Saúde no bairro para atividades físicas, práticas integrativas e educativas.

“O pilates é uma ótima opção para as gestantes, uma vez que trabalha de maneira global o corpo, focando no alongamento, fortalecimento e respiração ao mesmo tempo. Um dos objetivos da prática é promover e fortalecer as gestantes para o incentivo ao parto normal, conhecimento do corpo e na adoção de medidas não farmacológicas para alívio da dor”, explicou a coordenadora.

Academia da Saúde

A Academia da Saúde, no bairro Volta Grande, oferece atividades físicas, práticas integrativas e educativas a moradores. O local foi reaberto em março deste ano após reforma completa, contribuindo com um novo estilo de vida e bem-estar da população. Duzentas pessoas já frequentam o local, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, para caminhada orientada, yoga, dança circular, treinamento funcional e roda de terapia comunitária. As inscrições para as atividades devem ser feitas na unidade.

A Academia da Saúde fica na Rua 1.025, nº 176, e conta com uma equipe multiprofissional composta por enfermeiros, nutricionista, psicólogo, terapeutas, educadores físicos e fisioterapeutas. Fotos de divulgação/PMVR.