Paulo Conrado (DC), presidente da Câmara de Vereadores de Volta Redonda, protocolou um Projeto de Lei que prevê a implantação de sistema próprio, municipal e independente, de novos medidores da qualidade do ar na cidade.

A proposta prevê ainda a divulgação em tempo real de índices da qualidade do ar monitorados na cidade com acesso a toda população. Atualmente, o monitoramento é feito pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), com acompanhamento do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

De acordo com o projeto, o sistema deve permitir que a população acompanhe em tempo real, pela internet, as condições da qualidade do ar em cada localidade, podendo acionar os órgãos competentes, como o Inea e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

A iniciativa de Conrado prevê ainda que as novas estações de medição de qualidade do ar sejam implantadas nos bairros mais atingidas pela poluição. Foco Regional