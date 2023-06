Um homem, ainda não identificado, foi assassinado no fim da madrugada deste sábado na Estrada do Belém, nas proximidades da Coca Cola, no bairro Belém, em Angra dos Reis.

A vítima foi morto dentro de seu carro que ficou crivado de bala. Policiais militares estão no local. O perito da Polícia Civil já liberou o corpo que está sendo removido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal, de Angra.

A polícia não conseguiu arrolar testemunhas.