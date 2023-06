Morre adolescente vítima de acidente de trânsito em Barra Mansa

O adolescente de 14 anos vítima de um acidente em Barra Mansa na última terça-feira, dia 20, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo na noite de sexta-feira, dia 23, na Santa Casa de Misericórdia, no Centro de Barra Mansa.

A morte foi confirmada pelo próprio pai às 22h40min. O acidente aconteceu na Rua José Gonçalves Rebolas, no bairro Siderlândia. Pedro Antônio foi socorrido com traumatismo craniano e chegou a ter parada cardíaca por 15 minutos durante os primeiros socorros.

Desde então, ele seguia em estado grave na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) da unidade médica. No acidente, a vítima estava andando de bicicleta em uma descida e, quando chegou na outra rua, acabou colidindo de frente com o caminhão. O motorista do veículo não ficou ferido.