A Polícia Militar apreendeu no fim da noite de sexta-feira, dia 23, quatro motocicletas em uma área de mata na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

De acordo com a Polícia Militar, quatro pessoas foram detidas, foram ouvidas na delegacia e liberadas em seguida. O caso ficou registrado como fato atípico e as motos levadas para o pátio da Guarda Municipal. (Foto: PM/Divulgação)