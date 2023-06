Mulher agride outra por ciúmes no bairro Santa Isabel, em Valença

Uma mulher, que não teve a idade revelada, está sendo acusada por outra, de 29 anos, de agressão por ciúme de seu ex-namorado na Rua Benedito Leite Pinto, nas proximidades da Praça da Matriz, no bairro Santa Isabel, em Valença.

O fato ocorreu na manhã deste domingo, por volta das 8h40min. Segundo a vítima, a agressora teve um relacionamento com o seu atual há cerca de seis anos. Com escoriações no braço e na face a vítima foi socorrida e levada para o Hospital Santa Isabel, em Valença. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Valença, como lesão corporal.