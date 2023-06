Mulher morre e três ficam feridas em acidente com trem em Mendes

Uma mulher morreu e três pessoas ficaram feridas no fim da madrugada deste domingo, dia 25, por volta das 4h20min, depois que o carro em que estavam foi atingido por um trem na passagem de nível no bairro Água Fria, em Mendes (RJ). Segundo informações dos bombeiros, o carro foi arrastado por cerca de 250 metros. Quando o resgate chegou já encontrou uma mulher morta no local.

Os feridos são um idoso, de 71 anos, uma mulher, de 47, e um jovem, de 21, foram levados para o Hospital Municipal Santa Maria. O idoso sofreu um traumatismo craniano moderado e múltiplas fraturas na costela, enquanto a mulher teve ferimentos no rosto, levou pontos na testa e na mandíbula.

O jovem foi levado para o Hospital Universitário de Vassouras (RJ). O corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda (RJ). Foto: Informe do Vale