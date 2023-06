Policiais militares apreendem drogas em Valença

Na ação, foram apreendidos 200 invólucros de cocaína e um suspeito foi preso

Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 10º BPM Barra do Piraí, com informações passadas pelo Disque Denúncia, apreenderam na noite deste sábado, dia 24, várias drogas e apreenderam um suspeito de 20 anos, pelo crime de tráfico de drogas na Praça Luís Ângelo, no Barroso, em Valença,

A polícia estava em patrulhamento e teve a atenção voltada para dois suspeitos que pedalavam uma bicicleta em direção ao Centro da cidade de Valença. Ao se depararem de frente com a viatura um suspeito, menor de 17 anos, lançou ao solo uma sacola preta, contendo os seguintes materiais: 100 invólucros de cocaína, (TCP te Peguei de R$ 20) e 100 invólucros de cocaína, sem etiquetação e fugiu do local.

Um segundo suspeito de 20 anos, acabou sendo detido. Ele e o material apreendido foram levados para a sede da 91ª DP (Valença), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre a apreensão e a prisão do suspeito.