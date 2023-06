Rua de Compras: Santo Agostinho abriga mais uma edição

Evento busca fomentar o comércio local, reunindo também ações sociais, de saúde, esporte, lazer, cultura e gastronomia

Com o objetivo de promover o crescimento econômico de Volta Redonda, a prefeitura realizou mais uma edição do Rua de Compras. Desta vez o evento foi realizado no bairro Santo Agostinho, das 9h às 16h, e contou com diversas opções para compras, atividades esportivas, de lazer e culturais, como foodtrucks, brinquedos grátis, expositores de carros antigos, motos, atendimentos em saúde com aferições de pressão arterial, além da tradicional Feira de Artesanato. As atrações aconteceram ao longo das ruas Soldado Francisco e Jaime Martins, que foram interditadas ao trânsito.

O projeto é realizado através da parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas). A iniciativa busca fomentar o comércio local, reunindo também ações sociais, de saúde, esporte, lazer, cultura e gastronomia.

Logo de manhã a manicure Marcela Campos da Silva aproveitou para conferir como estava sua saúde.

“Aproveitei para aferir minha pressão e verificar como estava minha glicose. A gente exagera na comida e depois fica com medo do resultado. Mas graças a Deus estava tudo em ordem. Volto para casa até mais feliz”, comemorou.

A dona de casa, Sônia Cristina Santana, 58 anos, moradora do bairro Santo Agostinho, aproveitou para compra o presente de aniversário da sua amiga.

“Ela adora produtos artesanais e aproveitei para comprar o presente dela. Acho esse evento uma ótima opção para fazermos nossas compras, em um dia que o comercio não estaria aberto, além de prestigiar os comerciantes. Todos ganham”, disse.

O assessor especial da Prefeitura de Volta Redonda, Rogério Loureiro, destacou a importância da “Rua de Compras” para a retomada do comércio na cidade.

“A ‘Rua de Compras’ foi criada para movimentar o comércio, os serviços locais e a economia da cidade, além de servir também para proporcionar momentos de lazer para toda a família. Ela está atraindo moradores e pessoas dos municípios vizinhos, que vêm por conhecer o potencial e a diversidade que Volta Redonda oferece”, citou Loureiro.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, destacou que a Rua de Compras é uma forma de unir entretenimento, lazer e aquecer o comércio local.

“É uma oportunidade de levar os consumidores para as ruas e melhorar as vendas. O grande atrativo são as promoções. Tudo isso gerando renda e emprego. Muitas pessoas de outras cidades também vêm para aproveitar os atrativos de Volta Redonda, reforçando o nosso potencial”, disse o prefeito.

Calendário

De acordo com o calendário de realização do projeto Rua de Compras, a próxima edição será no bairro Retiro, em julho; em agosto, a Avenida Amaral Peixoto, no Centro, será o local escolhido; e encerrando o calendário, o bairro Aterrado receberá a Rua de Compras no mês de outubro. Fotos: Cris Oliveira- Secom/PMVR