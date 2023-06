Presidente da CMVR quer também a divulgação em tempo real e monitores nos pontos mais críticos da cidade

O presidente da Câmara de Volta Redonda, vereador Paulo Conrado (DC), protocolou um Projeto de Lei que prevê a implantação de sistema próprio municipal, independente, de novos medidores da qualidade do ar na cidade. A proposta prevê ainda a divulgação em tempo real de índices da qualidade do ar monitorados no município com acesso a toda população. Atualmente, o monitoramento é feito pela Companhia Siderúrgica Nacional com acompanhamento do Instituto Estadual do Ambiente (INEA).

– Ns monitores existentes a qualidade do ar está sempre regular e boa, mas na prática, a realidade é o ‘pó preto’ invadindo diariamente as casas e preocupando a população -, ressaltou Conrado.

O projeto vai permitir que a população acompanhe em tempo real via Internet as condições da qualidade do ar em cada localidade e acionar os órgãos competentes como INEA e a Secretaria de Meio Ambiente. A iniciativa de Conrado prevê ainda que as novas estações de medição de qualidade do ar sejam implantadas nas localidades mais atingidas pela poluição.

A Câmara de Volta Redonda já tinha aprovado na semana passada requerimento do vereador Paulo Conrado questionando o INEA e a CSN sobre ações efetivas tomadas para melhorar a qualidade do ar na cidade e também sobre os endereços onde estão instalados atualmente os pontos de captação do ar em funcionamento. “O objetivo é estimular uma rede cidadã de consciência ambiental, aumentar o poder de fiscalização pra cobrar do INEA a urgente melhora na qualidade do ar que respiramos em nossa cidade”, afirmou o parlamentar.

O vereador ainda destacou que seu objetivo é unir população, poder público e demais setores da sociedade. “A poluição ambiental é uma questão de saúde pública e, assim sendo, deve ser tratada como tal. Estamos conversando, ouvindo todos que desejam de alguma forma queiram contribuir com o projeto. Nosso objetivo é unir população, poder público, entidades de classe, instituições de ensino, replicando ações bem- sucedidas na área ambiental”, completou.

Selo Verde – O projeto prevê também a adoção de um selo verde – amigo do meio ambiente, a ser conferido pelo poder público para incentivar colaboradores a contribuírem para a implantação dos monitores em toda cidade. A proposição já foi protocolada na Câmara de Volta Redonda e deverá ser apreciada pelos vereadores nas próximas semanas.

Conrado também anunciou que a CSN aceitou seu pedido para uma reunião entre a siderúrgica e os vereadores para tratar da emissão do ‘pó preto’ na cidade. O encontro, que ainda não tem data definida, será com o diretor institucional da empresa, Luiz Paulo Barreto. Conforme contato com o diretor de comunicação da CSN, Aurélio Paiva.

– Foi assinado um Termo de Ajustamento de Conduta que prevê investimentos de cerca de 200 milhões, com prazo até 2024, mas é fato que até hoje a população não percebe a melhoria da qualidade do ar. Vamos conversar e saber detalhes desses investimentos e solicitar que as medidas sejam tomadas o mais rápido possível – comentou.