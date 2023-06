Evento ocorreu no auditório da Secretaria Municipal de Cultura, na Vila Santa Cecília, em alusão à data

O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas e Álcool (Comuda) realizou nesta segunda-feira (26) duas palestras sobre o uso abusivo de álcool e drogas. O evento ocorreu no auditório da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), na Vila Santa Cecília, em alusão ao Dia Internacional de Prevenção às Drogas, lembrado neste 26 de junho.

A psicóloga Milene Santiago Nascimento, uma das palestrantes do evento, enfatizou que a data é importante para poder fortalecer as políticas de prevenção ao uso de álcool e outras drogas.

“É uma data, sobretudo, de poder se pensar nesta dimensão social. Você pensar nas políticas vigentes no país, se pensar nos investimentos públicos com relação a essas políticas, para que a gente possa ter uma redução desse quadro tão drástico que é o uso de drogas nos país”, disse a psicóloga Milene Santiago Nascimento.

Já a professora da UFF (Universidade Federal Fluminense), Claudia Henschel de Lima, abordou a importância de se levar em conta os processos de desenvolvimento na construção da subjetividade como base para política de prevenção em álcool e outras drogas.

“Isso quer dizer que nós não devemos individualizar a dependência química, mas pensá-la no contexto mais amplo das relações familiares e sociais que envolve o sujeito/usuário. Por isso, neste dia nós precisamos nos conscientizar de que não podemos continuar a abordar o problema da dependência química, do uso abusivo de drogas, somente de forma reducionista: privilegiando somente um fator; seja ele o efeito cerebral das drogas ou coisa do gênero. Devemos pensar a dependência química de forma multifacetada, incluindo a relação do ser humano com seus pares, com a sua família e sociedade”, frisou.

A coordenadora municipal de Prevenção às Drogas e presidente do Comuda, Neuza Jordão, destacou que atividades como a desta segunda-feira são importantes para promover a capacitação e a conscientização dos integrantes do conselho.

“Esse momento é de capacitação e conscientização para que realmente políticas públicas, já existentes, sejam implementadas e possamos construir, através do nosso conselho com a participação da sociedade civil organizada e do Poder Público, novas políticas para termos resultados objetivos e concretos”, finalizou Neuza Jordão.

Após as palestras, integrantes do Comuda fizeram uma ação de panfletagem sobre a importância da data em ruas da Vila Santa Cecília. Fotos: Divulgação/PMVR