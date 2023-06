Homem é assassinado no bairro Santa Rita do Zarur

Um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira (26) em Volta Redonda. O corpo foi encontrado com várias marcas de tiros na cabeça na estrada velha do Amparo, no bairro Santa Rita do Zarur.

A vítima é negra e usava blusa e bermuda preta, além de chinelos azuis. A perícia foi acionada e recolheu no local sete cápsulas e um projétil calibre 9 milímetros. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal da cidade às 13h54min.

Até o momento desta publicação, o cadáver ainda não havia sido reconhecido. O crime é investigado pela 93ª DP.