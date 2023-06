Muros do Hospital Veterinário de Volta Redonda começam a ser erguidos

Empresa está construindo estruturas de concreto e depois iniciará fundação do prédio da unidade, que está sendo feita por meio de parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado

A construção do Hospital Veterinário de Volta Redonda avançou neste mês, com o início da fase de contenção da obra. Com investimento de R$ 3.628.530,72, o hospital público para animais está sendo construído em uma parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado, no bairro Rústico.

Representantes da empresa responsável pela obra informaram que as equipes já iniciaram a concretagem dos muros, tanto na parte da rua quanto na área da edificação, para depois seguir para o arrimo central. Assim que esta etapa for concluída, o próximo passo será a fundação do prédio.

O Hospital Veterinário de Volta Redonda está sendo erguido em um terreno de 3,5 mil m², na Rua 401, esquina com a Rua 6, no bairro Rústico. A unidade médica veterinária terá 760 m² e contará com quatro consultórios; ambulatório; recepção; laboratório; salas de raio-x, ultrassonografia, cirurgia e de recuperação anestésica; espaço para tratamento de doenças infectuosas; áreas de esterilização/higienização e canil.

“É um passo importante para a saúde pública de Volta Redonda, um avanço para a cidade cuidar melhor também dos animais. Assim como o Castramóvel, que já está beneficiando os donos de cães e gatos nos bairros, esse hospital vem para somar. Uma infraestrutura completa. Ter preocupação e cuidar dos animais torna uma sociedade mais humana”, afirmou Conceição.

A licitação para a construção do Hospital Veterinário foi concluída em abril. A estimativa era de R$ 4.154.727,86 em investimentos, mas a obra está sendo feita por R$ 3.628.530,72 – lance vencedor da empresa Cerâmica Geowolf Engenharia, que disputou com outras três firmas. Com isso, foi gerada uma economia de aproximadamente 14% no custo total previsto da obra.

“Temos vários sonhos pra Volta Redonda. Um deles sempre foi que a cidade tivesse um hospital veterinário público. No ano passado, após diversas agendas no Rio, o governador Cláudio Castro e o secretário de saúde Doutor Luizinho compraram minha ideia que, ao ser levada ao prefeito Neto, também foi totalmente abraçada. Obrigado a todos que torcem e apoiam o projeto”, afirmou o vereador Renan Cury.

O prefeito Antonio Francisco Neto reforçou o compromisso do governo municipal com a causa animal.

“Estamos trabalhando para cuidar melhor dos nossos animais. Implantamos o Castramóvel, que realizou 140 atendimentos na primeira etapa, e vai atender todos os bairros. E vamos entregar esse hospital que tanto a população espera para cuidar dos seus animais de estimação. Agradeço ao secretário estadual de Saúde, Dr. Luizinho, ao vereador Renan Cury e ao nosso governador Cláudio Castro, que tem sido fundamental na reconstrução de Volta Redonda com importantes investimentos”. Fotos de divulgação/Secom/PMVR