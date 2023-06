Policiais militares apreendem drogas no Morro do Gama

Agentes do 10º BPM receberam informações na noite de domingo, por volta das 18h25min, sobre suspeitos que estariam nas proximidades de uma escola praticando o tráfico de drogas na Rua Nossa Senhora das Graças, no bairro Morro do Gama, em Barra do Piraí.

Os agentes foram até o local e não encontraram os suspeitos, mas numa trilha, conhecida por ser utilizada pelo tráfico, os agentes apreenderam 30 sacolés (cocaína), três tiras de maconha, 18 pedras de crack e 12 pinos de cocaína.

Os entorpecentes foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.