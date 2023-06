Encontros no auditório da prefeitura vão determinar investimentos elencados pelos moradores para o próximo ano

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag), iniciou nesta segunda-feira, dia 26, reuniões com associações de moradores para definir as obras que irão ser contempladas com o Orçamento Participativo de 2024, por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). O encontro no auditório da prefeitura, no Aterrado, reuniu membros das associações de moradores dos bairros Laranjal, Sessenta, Santo Agostinho, Vila Americana, Jardim Amália I e II, Jardim Normândia, Jardim Provence, Parque das Ilhas e Jardim América.

“Todo ano a gente escolhe por fazer de forma setorial. Nesta segunda são os setores 1 e 5, nesta terça terá outros e vai até sexta-feira. A reunião é para definir quais demandas serão contempladas para cada bairro, para colocar no orçamento de 2024”, explicou o diretor de Participações Sociais da Seplag, Jerônimo Teles.

A secretária municipal de Planejamento, Cora Peixoto da Silva, explicou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024 já foi enviada à Câmara Municipal e já teve a primeira votação. A segunda está prevista para a próxima quinta-feira, dia 29.

“A LDO norteia a preparação do orçamento municipal, estabelecendo as metas e as prioridades para a Lei Orçamentária Anual (LOA) do ano seguinte. A receita prevista na proposta da LDO 2024 é uma orientação para a definição das políticas públicas e ações da gestão do prefeito Antonio Francisco Neto”, explicou a secretária. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.