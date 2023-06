Ordem Pública de Volta Redonda inicia entrega de Estatuto do Idoso

Reunião no Cras Dom Bosco inicia série de visitas aos grupos de Convivência, por meio da Patrulha de Proteção ao Idoso

Na manhã dessa segunda-feira (26), cerca de 90 idosos do Grupo de Convivência ‘Conviver e Querer’, do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Dom Bosco, em Volta Redonda, receberam do secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, o Estatuto do Idoso. A reunião deu início à nova abordagem da Patrulha de Proteção ao Idoso, com o objetivo de passar conhecimentos da legislação em vigor, para proteger essa parcela vulnerável da sociedade de maus-tratos e abuso em geral.

A coordenação dessa nova etapa está a cargo de Elizabete Teixeira, que fará a gestão de relacionamento junto aos grupos de idosos, sendo ainda responsável pela elaboração de dinâmicas de grupo que, de forma lúdica, mostram situações de violência contra os idosos, com a intenção de despertar para a leitura do Estatuto, oferecendo a eles conhecimento das leis.

Para que os idosos consigam entender e reivindicar os seus direitos, a advogada Adriele Gama, ligada ao Projeto Advogado Social, da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), ministrou palestra esclarecendo as dúvidas relacionadas ao Estatuto do Idoso, além de incentivar os presentes a lerem e entenderem as leis que os protegem.

“Estamos à disposição para dotar de conhecimento os idosos, pois quando sabemos os nossos direitos, ganhamos a liberdade”, salientou.

“Iniciamos uma nova etapa com o objetivo de impedir que o idoso sofra qualquer tipo de violência, agora através do conhecimento de seus direitos, pois muitos desconhecem a legislação. Diante do desrespeito à essa legislação, é preciso que faça contato com o Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai), que funciona na 93ª DP (Delegacia de Polícia), com a psicóloga Nathalia Guimarães, ou através de qualquer órgão ligado à Smac, para que o guarda municipal C.Cunha, da Patrulha do Idoso, possa ser acionado e inicie o atendimento”, explicou o secretário da Semop, Luiz Henrique. Fotos cedidas pela Semop/Secom/PMVR