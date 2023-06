Defesa Civil raaliza atividades visando Segurança no Lar

A Defesa Civil, de Resende, esteve nesta terça-feira, dia 27, realizando atividades para Segurança no Lar, para alunos de 7 e 8 anos, na Escola Municipal Abrahão Hermano Ribenboim, na Cidade Alegria.

Na oportunidade foram apresentadas tarefas aos alunos para identificarem situações e comportamentos de riscos que poderiam se concretizar em acidentes.

Aproximação da Defesa Civil com as escolas tem por objetivo principal o desenvolvimento de uma cultura de prevenção e segurança, mostrando o papel da corporação no município.

Flávio Germano, Superintendente da Defesa Civil comentou que o trabalho é importante também para as crianças. “Cerca de 600 crianças participaram das atividades, onde temos certeza que a sementinha foi plantada”, finalizou o superintendente.