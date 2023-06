Aplicativo dissemina discurso estruturado de ódio, diz promotor

Policiais Civis da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima do Rio de Janeiro cumpriram, na manhã desta terça-feira, dia 27, mandados de busca e apreensão contra dois adolescentes de 17 e 14 anos, suspeitos de praticarem estupro e induzirem automutilação e o suicídio de crianças e adolescentes na plataforma Discord. Batizada de operação “Dark Room” (sala escura), a ação ocorre na cidade do Rio de Janeiro e em Volta Redonda. As investigações começaram em março desse ano após o compartilhamento de dados com a Polícia Federal e polícias civis de diversos estados do país.

A Procuradoria-Geral de Justiça disponibilizou um endereço de email para as vítimas acionarem o Ministério Público do estado de São Paulo (MPSP) para registrar denúncias contra atos ilícitos de intolerância e misoginia cometidos por meio virtual e eletrônico na plataforma Discord. Por meio do endereço nai.intolerancia@mpsp.mp.br serão acolhidas e ouvidas as queixas para que os responsáveis sejam incriminados. A ação faz parte da força-tarefa criada em maio pela Procuradoria-Geral de Justiça para o combate desses crimes.

“É importante ressaltar que são atos criminosos e não apenas desafios praticados por crianças e adolescentes. A maioria dos delitos é praticada por adultos que se aproveitam da vulnerabilidade da plataforma em relação a crianças e adolescentes para viabilizar e disseminar atrocidades”, disse a integrante do Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância (Gecradi), Maria Fernanda Balsalobre Pinto.

O Discord é um aplicativo de comunicação com suporte a mensagens de texto, voz, chamadas de vídeo. Inicialmente, foi criado para a comunidade “gamer”, mas acabou se popularizando entre os jovens e adolescentes para outros fins – onde usuários com interesses comuns se reúnem em grupos chamados de “servers” (servidores).

“Três servidores da plataforma eram utilizados por um mesmo grupo de jovens e adolescentes de várias regiões do país para cometerem atos de extrema violência contra animais e adolescentes, além de divulgarem pedofilia, zoofilia e fazerem apologia aberta ao racismo, nazismo e a misoginia”, informou a polícia.

Durante as investigações, os agentes obtiveram vídeos publicados nos servidores, onde animais são mutilados e sacrificados como parte de desafios impostos pelos líderes como condição para membros ganharem cargos o que,, segundo a polícia, se traduzia em permissões e acesso à funções dentro do grupo. “A maioria das ações era transmitida ao vivo para todos os integrantes do servidor”, acrescentou a corporação.

Estupros virtuais – Ainda segundo a polícia, adolescentes eram chantageadas e constrangidas a se tornarem escravas sexuais dos líderes para que cometessem os “estupros virtuais” que eram transmitidos ao vivo por meio de chamadas de vídeo para todos os integrantes do servidor.

“Durante a sessão de sadismo as vítimas eram xingadas, humilhadas e obrigadas a se automutilar. Ao comando do seu “Deus” ou “dono” faziam cortes com navalha nos braços, pernas, seios, genitália e tudo mais que ele mandasse fazer. Muitos expectadores riam e vibravam com a crueldade”, informou a polícia. (Foto: Divulgação / PCRJ)

Segundo o promotor de Justiça e membro do Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública (Gaesp), Danilo Pugliesi, embora crimes individuais e episódios isolados ocorram na internet e devam ser combatidos, no caso específico da plataforma Discord há um discurso estruturado de ódio e práticas contínuas de desumanização.

Aplicativo popular entre os jovens, o Discord vem sendo alvo de investigações por ter canais com conteúdos que fazem apologia ao nazismo, racismo, pedofilia e exploração sexual. O Discord oferece chat de voz, texto e vídeo e é bastante utilizado por gamers para se comunicar com amigos e outros usuários ao jogar online. O aplicativo, entretanto, vem sendo usado por criminosos para circular conteúdos violentos. Semelhante ao WhatsApp, o aplicativo dá ao usuário a possibilidade de entrar em diferentes salas de conversa com amigos ou pessoas desconhecidas.

Na resolução que instituiu a força-tarefa, o procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo, considera que crianças e adolescentes, sempre do gênero feminino, são submetidos a práticas sexuais abusivas, por meio de provedores de aplicação, redes sociais de diferentes comunidades e jogos eletrônicos online, onde são exibidos conteúdos ilícitos para usuários por meio de bate-papo.

A investigação do MPSP tem desdobramentos na esfera criminal e no âmbito da tutela coletiva.