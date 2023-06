Motociclista morre em acidente na Dutra, em Barra Mansa

Um motociclista, que não teve a idade revelada, morreu em um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira, dia 27, por volta das 7 horas, no km 266 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

O acidente foi no sentido Rio de Janeiro. De acordo com a concessionária CCR Rio-SP, houve uma colisão traseira envolvendo duas motocicletas. A vítima morreu no local.

O condutor da outa motocicleta teve ficou ferido. Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia. Ainda segundo a concessionária, o trânsito no trecho está fluindo pela faixa da esquerda. Foto de leitor do Informa Cidade